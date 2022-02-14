去年詐騙案逾1.9萬宗按年升23.8%　涉款74億

近年市民生活習慣及公私營機構運作模式都有所轉變，由面見轉為網上接觸，騙徒亦緊跟步伐，利用互聯網及電話等渠道犯案，致騙案續升。2021年警方共接獲19,249宗詐騙案，較2020年的15,553宗增加3,696宗，上升23.8%，涉款逾74億港元。其中網戀投資騙案、求職騙案、假冒郵遞服務及電子支付平台騙案數字飆升，升幅介乎3倍至45倍不等，反詐騙協調中心去年成功攔截騙款高達23.5億港元。

網絡釣魚騙案令人關注，尤以假冒郵遞服務及電子支付平台數字上升得最多，兩者合共錄633宗，較前年勁升45倍。其中假冒郵遞服務佔363宗，損失共563萬港元，比前年的14宗、損失共57萬港元，分別大升近25倍及9倍。

損失最大一宗假冒郵遞服務案件的受害人為一名21歲男學生，他於去年1月收到聲稱由香港郵政發出的電話短訊，表示其有包裹因欠缺資料無法處理，要求他按內附連結進入網站輸入信用卡資料，男學生不虞有詐輸入資料，他的信用卡戶口隨即被進行4次共1.2萬美元交易（折合逾9.3萬港元）。

求職騙案亦在疫情下有明顯增長，騙徒利用失業率高企作機會，向急需現金周轉或心急求職的市民行騙，警方去年共接獲1,074宗相關騙案，比前年多出742宗，升幅多達2.2倍，合共損失8,510萬港元。警方指出近來流行「刷單員」求職騙案，騙徒於網上招聘，要求求職者先付款，為購物平台製造高銷量，騙徒聲稱會將買貨支出連報酬轉帳予受害人，但最後失蹤。另「匯款員」求職騙案亦相當流行，這種騙案往往令受害人不單被騙所有積蓄，更欠下周身債，損失最多的受害人為27歲男子，任職人力資源公司經理，由於他想找外快，在社交網站應徵做國際轉款員，最終被騙逾670萬港元。

至於一直流行的電話騙案，去年有1,140宗，雖較前年宗數下跌4.4%，但總損失卻高達逾8.1億港元，較前年大增41.1%，損失上升主要來自單一電騙，一名90歲老婦被假冒官員騙徒呃走2.5億港元。警方特別指出，由內地來港讀書的大學生容易受騙，由前年80人大增至去年193人。

本月為警隊防騙月，反詐騙協調中心統籌警隊各單位，全方位推行防騙宣傳工作，反詐騙協調中心更特地設計了4個騙徒虛擬人物，旨在用輕鬆手法呼籲市民關注騙案。