騙徒扮專業人士發展網戀　噓寒問暖氹投資　女士易中招

網上情緣騙案呃極都有，2020年初起更興起網戀投資騙案，即混合網上情緣騙案及投資騙案的手法，騙徒通常假扮專業人士或「高富帥」，利用網絡交友，誘導受害人參與不存在的網上投資項目。單計2021年就有642宗相關騙案，比前年的181宗上升3倍半，損失金額高達3.6億元，不少有投資經驗或專業人士都中招。警方分析，21至50歲是較高危受害群組，而且女士特別容易受騙，女性與男性受害人比例是5比1。

新式的網戀投資騙案，騙徒會先在社交平台將自己打造成俊男美女，自稱為海外工作的專業人士，例如工程師或跨國企業管理層等，在網上尋找及接近目標，再施以噓寒問暖攻勢，與受害人發展成網上情人。騙徒會於言談之間掌握受害人的隱私及財務狀況，乘勢向對方推薦不同種類的投資產品或計劃，誘騙其投資，但該些投資工具實際上並不存在，有關的投資應用程式或網站都是偽造。

損失最多的受害人為一名65歲女退休人士，去年10月她在網上租屋平台放租單位，留下個人電話號碼以便聯絡，數日後，她收到一名男子的訊息表示有興趣租用。男子自稱38歲、持有內地護照，即將由加拿大回流返港發展加密貨幣投資。雙方展開對話後，男子對該女士展開猛烈追求攻勢，又邀請她開戶口教賺錢，女士在意亂情迷下落疊，安裝虛假應用程式投資比特幣，先後將1,700萬元存入8個本地個人銀行戶口。

騙徒一直教女士買賣虛擬貨幣，為她帳面上賺取不少回報，由於存款都記錄在投資戶口內，所有操作都由她親自處理，所以她未有起疑。熱戀1個月後，她見戶口結餘已暴增至4,400多萬，滿心歡喜打算套現，可是平台顯示其戶口曾用作清洗黑錢並被凍結，要求她再繳付保證金才能提款。女子最終與「男友」失聯，痛失1,780萬元。