兒童染疫病情嚴重　劉宇隆望政府推外展接種服務

新冠肺炎疫情嚴峻，今波疫情有4%患者屬4歲或以下，政府宣布明天(15日)起降低由內地研發的科興疫苗接種年齡下限至3歲。有專家指兒童感染新冠病毒後病情變得嚴重，令人憂慮，政府應盡快安排到幼稚園和小學提供外展接種服務。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今(14日)出席電台節目時表示，本地兒童染疫後的病情嚴重，可能是因為近年兒童減少上學和出外活動，未有接觸到社區流行病毒，以達到交叉免疫，缺少一定保護力，及未有接種疫苗等因素。劉又提到，兒童的上呼吸道較窄，故較容易出現重症。

醫管局早前指，由於隔離病床爆滿，或未能安排兒童患者的整個家庭送院，劉宇隆認為父母陪伴對兒童康復十分重要，單獨入院或造成心理創傷和情緒問題，不贊成局方的做法，建議讓沒有長期病患的兒童患者留在家中隔離治療，同時徵召私家醫生每天遠程診治，有擔心才送院，而非依賴電話熱線查詢。

至於一名初步確診的3歲女童情況危殆，劉提到有文獻指新冠病毒可以引致腦炎，加重病情，但具體仍有待驗證。當局昨日(13日)宣布，科興新冠疫苗接種門檻，將由明日起從5歲下調至3歲。至於由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗方面，5至11歲兒童可由下周六(26日)開始接種。