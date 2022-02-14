多間院舍人員染疫未獲撤離　業界批政府對津貼及私營親疏有別

安老院舍疫下持續失守，昨日（13日）再有至少11間院舍出現爆發。有早前爆疫的護老院職員透露，當局無妥善安排撤離，導致10名員工滯留院舍6日，最終9人更交叉感染。社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發今早（14日）在電台節目表示，今輪疫情有多間安老院舍有人染疫，但政府處理津助院舍及私人院舍有分別，他批評政府安排私人院舍撤離很慢，有部分院舍有人染疫後，要就地等候轉送檢疫設施，未獲安排離開。

鄭清發指出，出現個案後，私營院舍會被圍封，員工不能離開，要等候當局撤離安排，但這可能要等待數天，他形容這不是一間、半間院舍的問題。

他提到，經快速檢測初步陽性的員工須回家等待，但據他了解，深水埗溫暖護老院有8名工作人員來自內地，根據聘用條件，僱主必須提供在港的住所，因此相關人員沒有理由在院舍內隔離，已通知勞工處跟進涉嫌違規的情況。

另外，他認為，政府今輪疫情對院舍支援較以往少，指社署在第3波疫情時曾向受影響私營院舍提供支援，但今次由經營者提供食物、長者用品，但經營者在疫情下經營困難，期望署方承諾給予補貼。