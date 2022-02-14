確診人士送院滯後　區結成：可為居家隔離者上門非正式問診

新冠肺炎確診人數與日俱增，局方優先安排病情嚴重、長者及兒童患者入院。中大生命倫理學中心總監區結成今(14日)表示在醫療資源緊絀時，資源要留給最有需要的病人，兒童若在家檢疫會令家長很徬徨，照顧亦有困難。他亦建議，政府為居家隔離人士提供上門的非正式問診、血氧測量儀器等。

香港中華醫學會新冠病毒專責小組召集人楊超發亦在同一節目表示，近日市民接種疫苗的意願積極，有私家醫生甚至要延長周六應診時間，為市民打針，惟部分醫生存放疫苗的雪櫃空間不夠，需要每日向政府取貨，但運送速度未如理想，希望當局改善物流安排。

有市民在節目上指出，自己與家人的新冠病毒快速測試皆呈陽性，但致電衞生署的熱線查詢後，對方僅着她再呈交深喉唾液樣本，但由於樣本收集站下午3時後便不再收樽，她相隔3日後才成功遞交樣本，亦未接獲當局跟進，感到擔憂。

另外，香港兒科醫學會和香港兒童免疫過敏及傳染病學會等，聯合發出照顧確診兒童和青少年注意事項，指一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神志突然轉變或模糊，以及持續發高燒、抽筋或進食困難等徵狀，應立即召緊急救護車送院。

兒童傳染病科顧問醫生關日華指出，公立醫院隔離病床爆滿，若確診兒童未及送院，家長應鎮定和耐心等候，又提到發燒和咳嗽屬普通病徵，發燒兩三日後就會康復，絕大部分兒童患者毋須服用抗病毒藥物。