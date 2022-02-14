醫療超負荷設入院優先次序　何栢良：須支援在家患者免社區傳播

近日本港每日有近千宗新增新冠肺炎確診個案，醫療系統瀕臨崩潰。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，醫療配套已經追不上大幅飆升的確診個案，有必要設入院優先次序，估計政府會部署如何支援毋須住院的非高風險患者於家居康復，確保期間不會造成社區傳播。

何栢良指，醫管局的隔離床位約有3,500張，但過去一周已累計有7,000宗個案，因此有必要設入院優先次序，支援毋須住院的非高風險患者，確保他們在家居康復，以及不會造成社區傳播。

至於需要優先送院的高風險患者，包括5歲以下幼童、有長期病患的12歲以下兒童、70歲以上長者，以及50歲以上未接種疫苗人士，何相信現時有關群組只佔確診個案的小部分。

何又指，現時本港有三分一的60歲以上人口未接種疫苗，而整體有160萬合資格人口仍未打針，當務之急是加快疫苗接種速度，接種能力應由現時平均每日7萬劑，提升到30萬劑，在短時間內接種多1，000萬劑，包括第一、第二和第三針，才能令接種率在4至5星期內提升到適當水平。