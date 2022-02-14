童樂居虐兒事件　羅致光拒為監管不力致歉

香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒事件震驚全城，勞工及福利局局長羅致光今日（14日）在立法會福利事務委員會上，被議員連番追問會否就童樂居虐兒事件中社會福利署監管不力向公眾道歉，僅承認警覺性低，並未有道歉。

議員田北辰於會上再次就童樂居虐兒事件作出追擊，直言政府每年撥款8,000萬港元予「虐待兒童會」，但社署巡查制度兒戲、「九流」，有負社會期望，亦令政府蒙羞。他又指，上次會議質問羅會否因而向公眾致歉避而不答，再次要求羅就事件向公眾道歉。

羅致光表示，對童樂居虐兒事件承認以往監管有不足，亦承認以往警覺性不足，但拒絕向公眾道歉。至於安老院檢疫問題，羅解釋指，安老院職員因申報的地址為院舍，惟檢疫設施爆滿，只能留在申報地方，會與相關部門就協調作出檢討。

另外，就近日有爆疫護老院職員，未獲當局安排撤離，滯留院舍多日，議員林智遠直指老人院問題「好嚴重」，有10幾間安老院院友及職員被困，連飯盒都未有供應，質問「有沒有『救火隊』認真處理？」

羅致光回應指，關注安老院有員工或院友受感染的問題，而亞洲國際博覽館的檢疫設施已飽和， 即使已作多次調整，仍面對好大困難，例如要先改裝才可做檢疫、請額外人手做照顧服務安排等，所以即使衞生防護中心認為要移走都沒有辦法。

他強調，1月時已預視問題，當時已增加1倍容量，但仍舊不足應付，而即將會再增加60%，如疫情水平延續，要每日調動資源，基本上過往做法已行不通。