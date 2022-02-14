韋達馬房1名助理確診　1名獸醫也中招

除了有羅富全馬房工作的策騎員於昨晨(13日)的新冠肺炎檢測中確診外，根據馬會提供的最新資料，再多兩個確診檢測個案，並已根據馬會的既定程序採取即時行動，以減低對其他員工及持牌人士的潛在影響。

新增的其中一個個案涉及韋達的一名馬房助理。他於昨日接受檢測得出確診結果，而在此之前他於整個星期均有接受馬房助理的定期檢測 (星期二及五接受檢測，以及每天接受快速檢測)。他在2月11日周五的檢測及2月12日周六的快速檢測均沒有確診。根據本會既定政策，韋達及其馬房的所有其他員工已於午夜過後不久接受了檢測。韋達及其馬房的所有員工測試結果全部呈陰性。

另一個案涉及一名獸醫在昨日早上的檢測中得出確診結果。該名獸醫在2月11日周五的核酸檢測及周六的快速檢測中均得出沒有確診，而在此之前於整個星期均有接受獸醫的定期檢測 (星期一、三、四及接受檢測，以及每天接受快速檢測)。該名獸醫遵守本會的既定衞生防護規範，包括在馬房履行職責時穿上個人防護設備 (連身袍、口罩、護眼設備及手套)、於前往第二個馬房前更換另一套個人防護設備、限制停留在馬房的時間，以及盡量在露天環境下進行工作。儘管該名獸醫只曾與極少數馬房人員作極有限的直接接觸，為審慎起見，本會也會安排他們接受檢測。另一方面，由於該名獸醫昨日曾在馬醫院工作，在馬醫院工作的其他員工也將接受檢測。