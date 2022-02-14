《財政預算案》發表臨近　運輸署實施新安排　免市民趕往續牌

《財政預算案》發表臨近，市民擔心牌費加價或會蜂擁至換領牌照。運輸署今日（14日）表示，為避免市民趕急向各牌照事務處遞交即將期滿和已經期滿的車輛牌照和駕駛執照續期申請，將實施特別換領牌照安排，又強調新安排與《財政預算案》內容無關，署方並不知悉《財政預算案》的內容。

運輸署表示，為配合政府僱員特別上班安排及避免市民在本月23日《財政預算案》發表日前趕往換領牌照，實施的新安排包括，在發表日或之前合資格換領的車輛牌照，可在6月22日或之前，按現行收費為牌照續期4個月或12個月；至於在發表日或之前合資格換領的正式駕駛執照及駕駛教師執照，亦可在6月22日或之前按現行收費換領執照。

運輸署呼籲，所有合資格的牌照和執照持有人毋須揣測即將公布的《財政預算案》可能提高牌照和執照費用，而趕急申請續領，並強調以上安排與《財政預算案》內容無任何關係，署方並不知悉《財政預算案》內容。

運輸署預計，在特別上班安排下，已預約的櫃位服務輪候時間及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請所需時間會有所延長，為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前3至4星期投遞申請。