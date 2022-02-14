基層團體批政府硬推疫苗通行證　欺壓弱勢市民老友記

第5波疫情失控，政府除了加緊谷針，亦不斷收緊防疫措施，進一步打擊市道，令全民叫苦。多個基層團體遂於今日(14日)聯合召開記者會，批評政府為求谷針，無視市民意願及身體狀況；而即將實施的「疫苗通行證」相信亦會令無家者無法再使用公營設施。

區內老街坊鄺先生表示，自己有不少老友記正在排隊輪候院舍，不少都向其大呻，擔心老邁多病的身體強行打針後，狀況會更差；但如不聽話打針，又恐怕會同院舍遙遙無期。鄺先生因此為他們大抱不平，認為政府剝削真正有需要人士入住院舍的權利，亦加重照顧者的負擔。

此外，基層團體成員李芝融亦表示留意到不少基層勞工有健康憂慮而未有打針，即使身體欠佳亦難以向醫生取得豁免證明書，以致求職路上處處碰壁；又指摘政府竟允許未接種疫苗能成為合法解僱理由，做法與帶頭欺壓弱勢群體無異。

團體成員陳文珊又表示大部分露宿者因身體、精神及個人原因未有接種疫苗，相信即將實施的「疫苗通行證」會對他們生活造成很大影響，如無法到體育館更衣梳洗，天冷時到避寒中心暫住，甚至無法覆診，因此希望政府可為特定人士提供恩恤處理。

另一方面，會上亦有市民以錄音形式訴説自己的家庭困境。黃小姐表示自己一家三口住在不足一百尺的劏房，租金連水電費用約6,000港元，但疫情下於機場從事飲食業的丈夫長期開工不足，平均月收入由以往1萬7千港元，下跌至平均9,000港元，有時甚至只有7,000港元。她擔心開工不足的丈夫因不符合失業資格而無法受惠於第6輪抗疫基金，同時又希望政府的援助以每月持續形式，而非一次性。