補習老師涉指使朋友開槍殺人　因收押所有確診未能上庭　審訊再延

補習老師涉嫌指使一名女網友及另一男子，殺害曾騙他錢的朋友，且向女網友提供真槍連滅聲器及子彈，並親身教授開槍方法。補習教師連同其男同黨，為此被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪，案件今日（14日）於高院原訟庭審訊。補習老師於上周開始作供，之後聆訊便告暫停。主審法官李素蘭今天向陪審團披露，聆訊暫停與新冠疫情有關。

本案首被告蘇緯軒（現年20歲、無業）及次被告蘇翰韜（現年31歲、補習老師），同被控於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與現已成控方污點證人的女子翟詠詩（現年20歲）及其他身份不詳的人串謀謀殺林靖峰。他們另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間，管有槍、滅聲器和彈藥。

上星期次被告蘇翰韜開始作供，之後審訊便多次押後沒有繼續。法官今天對陪審團表示，今天再次要他們失望了。法官表示，次被告現時被羈押於荔枝角收押所。由於該處發現有確診個案，所以懲教署為謹慎起見，決定不將所有羈押在該院所的人士押解上法庭，以避免散播病毒的可能。

法官表示，已確定次被告明天（15日）仍不會被帶上庭。至於後天（16日）的情況則仍未清楚，最遲會在後天早上透過書記通知各陪審團當日審訊是否繼續。如繼續的話，會將開審時間押後，以給予陪審員充足時間前往法庭。

案件編號：HCCC 331/2020