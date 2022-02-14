政Whats噏：官員視像會議問候黃俊碩　張國鈞向行會請假

民建聯早前有成員確診新冠肺炎，至於會計界議員黃俊碩就自行快速測試確診，仍要等待正式檢測結果，期間黨內所有議員需在家觀察。今日(14日)立法會經濟發展事務委員會，黃俊碩透過視像開會，運輸及房屋局局長陳帆仲即場問候佢。另外，行政會議成員之一嘅議員張國鈞慎重起見，都先向行會請假，唔出席聽日召開嘅會議。

黃俊碩今早透過視像形式，出席經濟發展事務委員會網上會議時表現精神，亦有就經濟不景氣下，機場三跑融資方案的安排提問，陳帆就喺回答前，先揮手對黃說「祝黃議員身體健康，快啲復原呀！」惟其後指融資方案的詳細數據不便公布。

至於同屬民建聯嘅福利事務委員會主席陳恒鑌，亦因要在家觀察未能主持會議，要由副主席鄧家彪頂上，鄧喺會上亦話，「喺呢度祝願所有民建聯議員，以及所有90位議員，個個都百毒不侵，情人節快樂！」

另外，該黨身兼行政會議成員嘅張國鈞回覆傳媒查詢時就話，為慎重起見，聽日（15日）嘅行政會議將會告假一次，確保不會為特區政府管治團隊帶來風險。」