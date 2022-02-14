560肉類樣本驗出4宗違例使用二氧化硫　整體合格率99.3%

食物環境衞生署食物安全中心今日(14日)公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果。在約560個肉類樣本當中，除早前公布的4個鮮肉樣本驗出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.3%。

鑑於以往曾在新鮮肉類樣本中檢出該防腐劑，食安中心近年定期進行專項調查，評估市場上肉類添加該化學物的情況。中心以風險為本原則從不同店鋪包括新鮮糧食店、超級市場、街市肉檔及網上零售商抽取牛肉、豬肉及羊肉樣本作化驗。

根據《食物內防腐劑規例》，二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類，但過往曾有個別販商為使肉類的色澤更鮮明，違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對其有過敏反應的人士，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。根據上述規例，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬港元及監禁6個月。

中心提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的商戶，包括街市檔戶、新鮮糧食店、網上零售商等購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。