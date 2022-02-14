攝影師涉非法集結罪成判囚提上訴　官押後至3.16裁決

一名攝影師涉嫌於前年3月連同3名時任大埔區區議員，於大埔挑釁便衣警員並拍下片段，其後被控參與非法集結罪。該攝影師去年於粉嶺裁判法院經審訊後被裁定罪成，被判監3個月。他不服定罪並獲准保釋往高院提出上訴，高院法官黃崇厚今(14日)經開庭聽取控辯雙方陳詞後，將案押後至3月16日判決，期間上訴人續准保釋。

本案上訴人蔡健瑜（36歲），被控在2020年3月8日與時任大埔區區議員連桷璋、姚鈞豪和文念志等人，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。審訊證供顯示，案發當日同案被告跟隨着一名便衣警員，大聲呼叫其姓名，質問他是否警察，並指控他之前曾用警棍毆打學生。而上訴人則一直跟隨拍攝，並無作聲，但亦無表露身份。

上訴人的代表大律師陳詞指，上訴人並無作出任何侮辱挑撥言行，足以構成非法集結的訂明行為。大律師指他拍攝的行為中性，一直與被拍攝者保持距離，並無參與辱罵警員。原審裁判官指上訴人有趨前拍攝警員的樣貌，行為針對警員，並對其他被告起了鼓勵作用，認為上訴人與其他被告有共同的不法目的，意圖騷擾挑撥警員。對此上訴方並不同意，認為裁判官的推論過於進取。大律師強調上訴人除了拍攝警員，也有拍攝其他被告。

律政司一方則表示，應從宏觀角度審視上訴人案發時的行為。從呈堂片段所見，上訴人與其他被告近距離跟隨警員，並曾上前拍攝警員樣貌，原審裁判官是有足夠證據，作出他們懷有共同目的之推論。

案件編號：HCMA 421/2021