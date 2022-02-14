商場安心出行「嘟上嘟」現漏洞　薛永恒稱正改進系統

疫苗通行證新安排將於下周四(24日)起實施，市民進入表列處所必需使用安心出行，並提供疫苗接種記錄。惟有議員憂慮進入商場食肆後「嘟上嘟」，當用餐完畢後會出現「空窗期」，步入商場的安心出行會沒有記錄，擔心隨時「中招」被罰款。創新及科技局局長薛永恒今日(14日)在資訊科技及廣播事務委員會上，表示當局正改進相關系統，方便市民離開商場店舖後，不用再掃商場的安心出行，稍後會再公布相關安排。

議員田北辰指昨日(13日)親身使用安心出行進入商場，之後入食肆後需再掃描，結果離開食肆後按離開的選項，連帶進入商場的記錄也被消除，他不明白為何兩個記錄為何不能分開。他亦指若相關漏洞若在2月24日當日未能解決，當局會否推遲疫苗通行證的日期。至於議員管浩嗚指則關注安心出行的實名制何時推行。

薛永恒指當局正在改進相關系統，即協助市民進入商場店舖，離開後又確認自己身處商場，不需再次掃碼，稍後會再公布相關安排。他亦指手機上已儲存市民使用安心出行的記錄，即過往31日的出行記錄，呼籲市民放心。

在安心出行實名登記方面，薛永恒指當市民日後使用疫苗通行證時，處所人員掃碼時會記錄市民的處所逗留時間及個人資料，因此與安心出行有實名制有異曲同工的功能。此外，薛指有市民可能沒有手機，因此未能展示安心出行，所以若市民有紙本針卡作疫苗通行證，以作為出入場所的證明，因為局方會選用疫苗通行證作追蹤之用，不會再選擇安心出行。