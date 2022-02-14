政府擬加強院舍營辦人問責　修例後新申請或續牌須指明負責人

立法會福利事務委員會今日(14日)舉行視像會議，討論修訂《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》，提升院舍質素，委員會經討論後，有關建議獲大多數議員支持，認為能夠改善院舍質素，惟有議員擔心聘請人手有困難，亦有議員關注成本增加問題，擔心出現結業潮或有院舍將成本轉嫁予使用者。

勞工及福利局副秘書長郭慧玲表示，為改善院舍照顧服務質素，當局將加強對院舍營辦人的問責，在修例後申請新牌照或首次續牌的院舍，必須指明一名管理人員為該院舍的「負責人」，營辦人如干犯相關條例，須負上法律責任，如證明有關罪行是在院舍負責人同意、縱容或疏忽下發生，院舍負責人亦須負上法律責任。

郭稱，將規定院舍要提升法定人手，包括規定「高度照顧院舍」每天至少有13小時每60名住客有一名護士，或每30名住客至少有一名保健員當值，較現時規定的11小時增加兩小時。而「中度照顧院舍」現時沒有規定護士或保健員的當值時數，修訂後將規定除非有一名護士當值，否則每天每60名住客至少有一名保健員當值6小時。

有議員擔心聘請人手有困難，勞福局副局長何啟明指，結構性問題是本港整體勞動力下降，需要思考如何激活勞動人口，至於成本增加問題，何認為最重要是讓長者或殘疾人士享受到專業服務，且院舍有8年過渡期，相信足夠應付。