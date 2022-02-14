元朗一飄移車場涉違規被釘契 亦無取得規劃許可

元朗一飄移車場涉違規被釘契。近年元朗錦河路出現了一所飄移車場，並舉辦一系統活動，但相關車場除了是「私人農地」外，更因違規構築物被釘契。據其專頁內容，車場於去年上半年開始營運，致力推廣香港汽車文化及活動，曾舉辦多次扭樽賽、飄移賽及新車發布會等活動，亦有舉辦安全駕駛訓練體驗班及飄移課程。

據報，涉事的「香港汽車金卡納運動公會」位於近河背村方向的錦河路盡頭，設有閉路電視鏡頭，學員進場後，職員會鎖上鐵門及派員在外看守，以免執法部門巡查。地政總署回覆東網查詢時表示，元朗錦河路的丈量約份第113約多個地段屬舊批私人農地，沒有用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物(已登記寮屋除外)，因此有關地段用作飄移車場沒有違反地契條款。

元朗地政處曾派員視察，發現部分地段上有未經批准的違規構築物，遂向相關地段業權人發警告信，要求糾正違規事項。由於業權人沒於限期前糾正，處方已將該信送交土地註冊處註冊(即俗稱「釘契」)。地政處去年接獲一宗有關涉事飄移車場的投訴，會繼續聯同相關部門跟進。有需要時，會採取進一步執行契約條款行動。

而規劃署則表示，有關地段在《錦田南分區計劃大綱核准圖編號S/YL-KTS/15》上劃為「農業」地帶，事涉飄移車場視為「康體文娛場所」，必須先取得城市規劃委員會的規劃許可。根據紀錄，截至目前為止，事涉地點沒有獲得有效的規劃許可。規劃事務監督已在去年11月，按照《城市規劃條例》，向相關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例儲物用途(包括放置貨櫃)及停泊車輛場地用途。