舌癌病人死因研訊周三裁決　死者家屬陳詞指事件屬人為疏忽

屯門醫院舌癌病人在被一名護理系實習生抽痰後，其氣管造口移位，於3星期後死亡。死因裁判法庭今日（14日）繼續研訊，所有證人作供完畢，死者家屬陳詞指責事件屬於人為疏忽，醫院管理有錯誤。但是醫管局認為事件純屬不幸。是次研訊不設陪審團，裁判官把案件押後至本周三（16日）裁決。

是次研訊的死者湯權去世時61歲。港大醫學院外科副教授曾敬賢醫生，以耳鼻喉科專家身份作供。他早前為死者撰寫醫療報告，指死者於2018年8月4日在屯門醫院住院時，因氣管造口脫落，導致上呼吸道阻塞，並於30分鐘搶救期間心臟及呼吸停止。曾認為抽痰並不會造成氣管造口脫落，只要醫護經常檢查氣管造口是否穩妥綁緊，便可避免是次事故發生。

曾續指，如果病人容易生痰，氣管造口很快積聚分泌物，即使一天清潔兩次都不足夠。曾推測，一開始氣管造口底端積聚乾竭的分泌物，死者感覺呼吸困難且大力咳嗽，有機會導致固定氣管造口的魔術貼綁帶甩脫。當氣管造口脫落後，抽痰喉會容易被塞入錯誤的管道，即氣管造口前方的軟組織。曾補充，這種情況像常見，除非用儀器探測，否則難以避免錯誤。

研訊主任向曾表示，早前有證供指稱死者的氣管造口沒有淤塞，但是護士替死者抽痰時，抽痰喉初時只能伸入8厘米，再次嘗試時更縮短至5厘米。曾解釋原因都是氣管造口脫落，使抽痰喉可能碰到氣管造口的內壁，故才無法完全伸入氣管造口。至於有證供指護士看見死者咳嗽時導致其氣管造口偏移，並向外彈出逾2至3厘米，曾回應這反映氣管造口的固定程度很不理想。

案件編號：CCDI 912/2018