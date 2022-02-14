網民熱話順口溜　通關不成事事休　廢官聽完應知醜

新春適逢新冠，港人被迫留家抗疫，心中塊壘化作詩興，近日網上流傳不少切中時弊的順口溜，東網轉載其一如下：「英雄難過深圳灣，晚晚發夢想通關，等吓等吓腰都彎，港府不要講通關，不如大家轉個彎，最後去晒竹篙灣。」

封港兩年，抗疫愈抗愈衰，通關早化作夢幻泡影，市面的食肆、戲院、髮型屋卻通通都關門大吉。苛政連年，民怨沖天已至極點。港府向中央伸手要人要物資，分工上卻「鬧雙胞」，將帥失和，陽奉陰違，疫戰又怎能不愈打愈衰呢？恐怕連作者也意想不到，「最後去晒竹篙灣」一句竟成奢望，確診日日飆下，連竹篙灣都是一位難求，有得去隔離都成了「天選之人」，留家抗疫變成留家播疫，有患者甚至傳染親友，連「人球」都做不成，更有好事者改歌唱道「你看特首多黐線，封區送舊年」，諷刺政府苦了百業又苦了市民，令新春「年不成年」，所謂「言者無罪，聞者足戒」，未知高官聽後作何感想？

回望上幾波的經驗，待得確診數回落，港府又會大言不慚向中央妄言通關，周而復始。面對如此廢官，難怪市民要改歌兼創作順口溜，實在是別無他法，博君一粲之餘，卻是笑中帶淚。