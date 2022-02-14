綠置居佔公屋比例增加　拖延公屋輪候時間逾月

港人難上樓，近年政府大肆推出綠置居，反令公屋輪候時間有所延長。據房屋委員會資料作統計，對比綠置居及公屋落成量，發現綠置居比例大增，在2019/20年度已佔25.2%，而到2023/24年度及2024/25年度甚至會大升至40.5%及27.4%，以此推算，其相應的公屋輪候時間亦會增加47.8天及32.4天。雖然公屋輪候時間屢創新高，惟公屋增長卻由2019年起年年下跌，過去3年每年增幅均少於1萬伙。有公屋團體認為，需要平衡公屋居民的上樓需求及輪候時間，將綠置居比例維持在2成會較好。

綠置居為政府於2015年推出的一個資助房屋計劃，把即將落成的公屋項目抽出部分作綠置居，而該年份可供推出的公屋單位亦會相應減少。房委會自2017年起已推出8個綠置居項目，涉及約1.4萬伙。房委會資助房屋小組前主席黃遠輝曾表示，為免過分影響輪候時間，綠置居的上限不宜超過當年可供編配公屋數目的2成，亦不宜在新界地區推出。

對比房委會公屋及綠置居落成量和預計落成量，以及已公布的綠置居計劃，2017/18年度的公屋量為1.34萬伙，該年度的首次推出的綠置居景泰苑有857伙，佔該年度可編配公屋單位的6.4%；直到下一期於2019/20年度的綠置居麗翠苑，則有2,545伙，佔該年度1.01萬伙落成量的25.2%，比建議20%的上限多出5.2%；直到2022/23年度的綠置居落成量則有所回落至佔比7.3%。

不過，2023/24年度的綠置居佔比則增至40.5%，2024/25年度的綠置居佔比亦高達27.4%，連續2年超出2成。如以景泰苑為例，其綠表戶入伙後收回、翻新再重新編配公屋單位，需時118天，以此作推算，計及綠置居落成量佔同年可編配單位的數量，得出2023/24年度及2024/25年度的一般申請者平均輪候時間被拖延47.8天及32.4天。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉認為，雖然將綠置居維持在2成的上限並非科學性的指標，但他預計今個月更新的公屋輪候時間會再創新高，需要平衡公屋居民的上樓需求及輪候時間，對於應否減少綠置居的比例，招則認為是「視乎個餅點樣切」，但亦不能一面倒全部撥作公屋，因公屋流轉亦有其需要。