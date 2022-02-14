添2確診長者死亡　另2名未入院離世翁驗出病毒　續有院舍爆疫

新冠肺炎疫情大爆發，染疫長者死亡風險大增，再有兩名年逾七旬長者留院期間離世，另有兩名同樣年逾七旬的長者未入院離世，送殮房後驗出新冠病毒。目前，社區亦繼續出現安老院舍爆發，至少再添6間，多人確診或染疫。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(14日)表示，東區醫院1名77歲男病人於昨日(13日)凌晨離世，另一名82歲男病人則今日凌晨在瑪嘉烈醫院死亡。另外，有染疫長者未入院已去世，當中1人是今日確診個案的73歲老翁，住藍田廣田邨，於2月13日過身；另一人為今日的初步個案、住油麻地的77歲老翁，兩人都被送往殮房後殮出新冠病毒。

老人院等院舍爆發持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至少7間老人院舍有院友或工作人員確診或初步確診。包括深水埗麗安邨香港基督教女青年會雲華護理安老院，有院友快速測試驗出病毒；屯門大興村鄰舍輔導會大興宿舍，有人確診及驗出病毒，人數較多；旺角太子厚愛護老院有限公司都有一些初步確診個案，1樓人士需要檢疫；屯門鈞溢(山景)安老院亦有初步確診；沙田亞公角鄰舍輔導會怡欣山莊都有院友初步確診；土瓜灣兆景安老院有1宗染疫個案；深水埗博康中心有人發燒及初步確診。