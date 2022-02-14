情人節花墟人流不旺　99支玫瑰由2千變4千元　男士鍾情小紮花束

每年的情人節原是一眾商家的大商機，但疫情下人心惶惶，市民外出意慾大減。有花店負責人大呻節日光環不再，生意較以往跌至少3成；有情侶亦認同街上人流大減，亦未見餐廳如過往般推出情人節套餐。

花店女負責人Natalie受訪時表示，今日(14日)為情人節正日，但花墟的人流未見明顯增加，店舖訂單亦較以往減少3成以上。她苦呻，疫情下經濟不景，顧客消費意慾減少，但運輸成本卻上升，連帶貨價也要提高，99支玫瑰由以往售約2,000多港元，今年售價卻貴約一倍，約4,000港元，令貨品難以促銷。

今日下午1時許，就記者於花墟現場視察所見，不少男士專程前來買花送贈伴侶，大多都是買一小紮的花束，由數支至十多支不等。

與太太同來的陳先生表示，自己十分重視情人節，故專程到花墟買了19支玫瑰給太太，但為怕家中的9歲「小情人」呷醋，亦買了數支玫瑰給女兒，2紮花束花費約1,000港元。他指，由於現時禁止晚市堂食，故中午時分已帶太太外出到法國餐廳用膳，但仍感覺少了許多浪漫氣氛。

另一黃先生表示，為了給太太驚喜，今天專程帶兒子到來，挑選一束約售400多港元的鬱金香及近百港元的繡球花作情人節禮物。他又指疫情下，市民出外用膳機會減少，笑言高級餐廳亦較以往易訂許多。

較為年青的市民姚先生則表示，疫情下會與女友在家中煮「愛心餐」取代出外用膳，至於禮物，他則買了18支玫瑰及以花製的小飾物，花費了近千港元。