公院增40職員確診　逾20員工須檢疫　醫管局設熱線支援待入院患者

新冠肺炎疫情極速擴散，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(14日)表示，公立醫院隔離病床的使用量接近90%，目前已爆滿，須預留部分床位接收緊急病人等，由於目前情況十分不理想，故當局希望優先為有急切需要的人士治療，以確保長者、孕婦、重症患者獲醫院接收，同時，為加強支援等待入院的初步個案病人，除了現有的「護訊鈴」外，局方將設立「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，供市民查詢醫療、感染控制等問題。

何婉霞又指，公立醫院今日有近40名員工確診，約20多名職員被列為密切接觸者；另有約10名病人在入院篩查初步證實帶有病毒，近50名病人被列作密切接觸者。她稱，過去一周每日均有過千個案，加上有數千人正等待入院，當局已傾盡人力物力處理，如有市民未獲安排入院，希望體諒。

另外，衞生署衞生防護中心公布，現時有逾4,000名市民初步驗出病毒，另有2,000名確診者，患者家人均被列為密切接觸者。截至昨晚(13日)有4,730人正進行家居檢疫。

截至今早9時，共有超過3,600名患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫。另外，上周六(12日)有約280人康復出院；而昨日則有約300人出院。何指出，現時出院的人數甚多，故數字稍後或有所調整。