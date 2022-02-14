迷你倉大火死因研訊　專家指消防員對講機遇盲點應即匯報

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（14日）繼續，消防專家續作供，並建議消防員如遇盲點無法使用對講機，應立即通知長官；又同意迷你倉若使用單磚而非金屬板作分隔，遇火警時可減低火勢蔓延，對消防員保障較大。

由恒隆地產延聘的消防組織程度及滅火應對專家Richard Hagger透過視像系統繼續作供，指出消防業界在過去20年的確較少使用引端繩，即使要用通常也只會用於在大面積的火場搜救。他解釋原因在於引端繩容易卡着火場內的雜物，加上現時有其他科技可協助救火，例如沿喉摸索、定位系統等等，因此少了使用引端繩。

火災首天（2016年6月21日），消防處曾派遣聯合隊伍入火場救火，但就分別由2位入口指揮官管理同一枝聯合隊伍，Hagger認為此做法徧離呼吸氣樽使用程序，因程序寫明每個入口指揮站不可有多過一位入口指揮官。

消防處代表大律師指，由於香港的樓宇用鋼筋興建，會影響無線電傳送。Hagger同意，並指出如果消防員發現火場內有盲點影響無線電傳送，應立即轉移位置並用對講機向入口指揮官匯報，長官可考慮在盲點位置加設器材加強傳送效能。

裁判官問Hagger，迷你倉使用波浪型金屬板作間隔，會否加速傳熱效能？如果改用單磚分隔是否可令傳導熱大減，遇火警時溫度不致太高？Hagger同意裁判官的説法，並解釋由於金屬板組裝較快，而且較單磚薄，可節省更多空間，故大部分迷你倉都以金屬板作間隔。

案件編號：CCDI-333,334/2016