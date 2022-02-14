情人節菜肉價錢相若　為食菜「豪」使過百蚊　市民：如奢侈品

持續有跨境司機於關口確診新冠肺炎，北上取貨難度大增，令菜價近日踞高不下，不少商家市民齊叫苦。有菜檔檔主指，現時每斤菜價與豬肉價相若，令市民買菜意欲大減；有市民則苦呻，家中有老有嫩，需要吃菜，再貴也要「焗買」。

東網記者今日(14日)下午3時許，到位於旺角的街市視察，只見只有寥寥數檔售菜檔檔口營業，大部分未有標價，需記者開口問及，才得知菜心一斤售約32港元。

菜檔檔主之一的吳小姐表示，近期「返貨」十分困難，貨價成本大增，每斤菜來貨成本已經約廿多元，故即使菜心售約32港元，連店舖開支，自己可賺的根本不多。她又呻，現時菜價與肉價相若，嚇跑了不少街坊，自己檔口生意亦因此大幅減少，即使有貨，也擔心賣不出，會「倒蝕」。

來買餸的徐小姐則表示現時蔬菜售價十分嚇人，並指自己今日花超過一百多港元購得所需蔬菜，較過往平日售價至少高近一倍，笑言蔬菜已成奢侈品，每次買菜也有壓力，她為此深感無奈。

當問及會否減少購菜，徐頓時搖頭苦嘆「家中有老有嫩，需要吃菜，情願少買肉，也要買菜。」此外，她又指疫情關係，已預先買下未來數天家中分量所需的菜，盡量減少出門。

另一位從事跨境運輸的葉生則表示由於現時內地把關甚嚴，加上其所申報的住所大廈有染疫個案，他自己已不允被開工，相信不少同行亦正面臨此苦況。他又指少司機開工，運輸成本自然上升，估計菜價短期內難以大幅下調。問及今日的收穫，他笑言買了一斤生菜，花費約35港元。