疫情資訊繁多　邱騰華稱將加強港台成防疫電台

年耗10億港元公帑的香港電台，因屢被批評節目立場偏頗，近期大刀闊斧改革。有議員今日(14日)在資訊科技及廣播事務委員會上，指港台需持續改革，因其肩負很多責任，並關注港台未來定位及資源分配等議題，包括會否製作更多文化體育節目。商務及經濟發展局局長邱騰華稱港台在防疫工作上有額外責任，包括調動更多人手報道，同時發放更多防疫抗疫資訊和教育宣傳。

邱騰華指港台要發揮公共廣播機構的職能，在防疫工作要有一些額外工作及承擔額外責任。因此自2個星期前起，港台在面對疫情的實際工作時，包括強制檢測、圍封檢測方面，加強人手作更多報道。

另外，邱指港台有一個類似即時新聞台，亦會加強利用電台作為一個防疫電台。他亦與廣播處長李百全討論，港台會發放更多防疫抗疫資訊和教育宣傳，讓市民獲得最新資訊，若政府部門希望透過該頻道加強與市民的資訊交流，港台亦樂意做這些工作。

李百全亦表示，會積極探討播放更多國際盛事，包括殘疾人運動比賽，亦表示部分冷門節目，包括文化及音樂元素的節目，其點擊率也十分高。他續指港台早前播放全運會、殘疾人全運會，很榮幸能直播北京冬季奧運會，下月亦會直播北京冬季殘奧運動會。至於在本地賽事方面，早前每星期直播全港青少年超級足球聯賽，雖商業價值可能不高，但可推動青少年足球運動發展，亦正籌劃播放香港運動會。