假新聞冇規管　議員斥政府「拋波」　要與假資訊並存

由2019年反對修訂《逃犯條例》風波以至疫情期間，社會充斥假消息及資訊，惟由於本地仍未立法規管，難以打擊有關情況。多名議員今(14日)在立法會民政事務委員會上指出，雖然政府於去年的《施政報告》中承諾會就假新聞立法，但現時卻仍在研究階段，批評政府懶理，將議題在各部門中「拋波」，更諷刺政府是否要與假新聞「共存」。

議員田北辰指出，在疫情期間每日皆收到不同種類的資訊，「唔知咩真咩假」，要求政府交代現時如何規管抗疫假資訊，而不是容讓假資訊製造恐慌。田指，政府預期於本屆政府任期內，即是今年首半年完成假新聞立法研究，質疑研究期間是否「躺平」，任由假資訊四圍飛，更以時下與病毒共存的說法諷刺政府，反問當局是否要與假資訊共存。

另一名議員葛珮帆亦繼續跟進政府立法打擊假新聞，以及侮辱公職人員罪的進度。葛指出虛假資訊對香港穩定造成極大衝擊，由2019年社會事件，至近兩年抗疫期間，亦出現不少假資訊，例如病毒檢測會偷取市民基因、糧食供應不穩等等。她指雖然相關立法由民政事務局統籌，卻鮮有聽聞當局交代進度，批評政府各政策局將處理相關議題的責任拋來拋去，促政府盡快立法。

署理民政事務局局長陳積志回應表示，政府將繼續研究從法律層面防止假資訊，現正進行詳細研究，希望找出一個最適合香港的立法方法。他又強調政府並非「躺平」不作為，容讓假新聞破壞社會穩定。他稱執法部門亦會針對假新聞有所行動，例如會要求相關網站平台刪除虛假資訊。