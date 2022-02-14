1月中小企業務收益較12月跌2成　飲食業跌近6成為重災區

港府推出「最辣」的社交距離措施，百業當災，政府統計處今（14日）發表2022年1月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，發現中小企業務收益的現時動向指數在1月為37.8，較去年12月跌2成，跌幅最厲害的為飲食業，跌近6成。政府發言人指，新一波疫情下，營商氣氛明顯轉弱，又料防疫抗疫措施收緊，短期內進一步影響營商氣氛。

調查指，上月的中小企業務收益現時動向指數為37.8，較去年12月的46.0回落，其中以飲食業跌幅最大，從12月時的47.8下跌至上月的20.0，跌58%；其次為零售業與批發業，分別跌28.1%與23.6%。另外，又料本月的業務收益展望動向指數將上升為42.9。

政府發言人指，受新一波疫情影響，中小企的營商氣氛於上月明顯轉弱，所有受訪行業的細分指數均有下跌，特別是飲食業和零售業，招聘意欲亦略為回軟。發言人進一步指出，疫情急劇惡化，加收緊防疫抗疫措施，料短期內進一步影響營商氣氛，望「防疫抗疫基金」下推出的措施可提供紓緩作用。.