火眼實驗室明晨運作　日增10萬檢測量　負責人否認為封城作準備

單日確診人數飆升，檢測負荷大增，市民需等候數天才能取得結果。臨時氣膜實驗室「火眼實驗室」將於明日(15日)凌晨起運作，有望單日可增加最少10萬檢測量，並可至少縮短1天時間讓市民獲得檢測結果。承辦商負責人期望中央調派人手，再提高本地檢測能力。

位於馬鞍山體育館的「火眼實驗室」有16個氣膜實驗室，將於明日凌晨起運作。承辦商負責人表示，預計實驗室每日可處理10萬個單管測試樣本，若採用3合1混樣檢測模式，每日更可處理30萬個樣本。他說，現時實驗室由約400名檢測人員負責運作，一半從深圳調派，另一半則由本港公司其他部門調配或本地招聘，最理想的情況需要500人運作。

他表示，現時每日檢測量達數十萬，各個承辦商均做到「踢晒腳」，24小時運作，猶如便利店，已進入臨界點，即使另外兩個火眼實驗室本星期內抵港，仍然需要中央派1000名人員才能運作，部分管理人員及組長會由華大派員，以保持一定質量標準及依既定程序進行。

近日有傳港府將封城或個別封區，被問到火眼實驗室是否為措施創造條件，負責人否認，指僅為應付目前的需要的檢測量，縮短市民檢測後取得結果的時間，稱最少縮短一日。他又指，「動態清零」需第一時間知道源頭以堵截，並參照內地方法，在兩三天內進行多次大型檢測，逐步將檢測範圍縮小，以精準找出帶病毒人士。

負責人曾任醫管局主席指，明白現時醫管局優先將長者、重症的人士安排入院的做法，但認為染疫者即使病徵輕微，在家等候仍90%會傳染家人，令確診人數倍增，當局需多找隔離地點，吸納無症狀患者，免患者令病毒遍地開花。他指出，現時本港正經歷前所未有的情況，當局需「解放思想」，找方法控制疫情，包括租賃郵輪，並安排3000至4000輕症患者入住隔離，或再找隔離酒店。