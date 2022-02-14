港府口講動態清零　實為背道而馳　圖與病毒共存

港府在抗疫路上對中央所提出的防疫路徑，一直採取陽奉陰違的態度。

自新冠肺炎疫情爆發以來，港府一直強調謹守「清零」策略，但實際做法卻漏洞百出！近日有評論人士指出，港府在抗疫路上，對中央所提出的防疫路徑卻一直採取陽奉陰違的態度，批評港府口講「動態清零」，身體卻很誠實，不但實施居家檢疫措施，如同與病毒共存，過去更多次漠視社會意見，企硬不取消機組人員免檢疫安排，導致疫情一發不可收拾，演變成第5波疫情。

目前本港面對確診個案急增、隔離設施及病床不足的問題，政府不但未有從根本正視防疫問題，反而選擇退而求其次，讓密切接觸者居家隔離，導致大批患者在家苦候多日仍未獲送院治療，甚至有人需等足一周，令情況如同「居家治療」，即與英國及丹麥等歐洲多國選擇與病毒共存的措施並無二致。

此外，港府早前更漠視社會聲音，堅持實施機組人員免檢疫安排，成為香港外防輸入最大漏洞，與「清零」政策完全背道而馳，導致有國泰空少獲准免檢疫返港後違規外出，將傳染力極強的新變種病毒Omicron在社區迅速散播，而政府方賊過興兵，悻悻然收緊免檢安排，但亡羊補牢為時已晚，疫情極速蔓延至今，甚至錄得每日過千宗確診數字。