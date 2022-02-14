政Whats噏：居安抗疫熱線效用成疑　議員批人手不足唔夠專業

本港抗疫資源愈趨緊張，有大批病人需進行家居檢疫。政府早前就透過民政事務總署為「居安抗疫」嘅人士提供100電話熱線，為佢哋提供支援。但有市民認為熱線解決唔到問題，令情緒好抑壓。多名議員今日(14日)喺立法會民政事務委員會上追問熱線嘅效用，但署理民政事務局局長陳積志只係重申熱線可發揮作用，仲話將嘅問題再轉介比其他部門，有議員對局方嘅答案不滿，喺會後批評熱線問題多多，必須解決。

政府喺上周二(8日)起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者同密切接觸者嘅同住家人，進行為期分別14天和4天嘅家居檢疫。為咗支援市民，政府成立咗「居安抗疫」電話熱線。

多名議員喺民政事務委員會會議上追問熱線嘅服務情況，而委員會主席鄭泳舜亦問政府對一個熱線期望可以解決到咩問題，認為當局要了解市民嘅主要訴求。另一議員周浩鼎亦都認為要增強居家抗疫熱線，至少比佢哋反映到問題，因為呢樣嘢都好重要，包括確診咗可以幾時送入院隔離，以及長者及小朋友嘅情況。

然而陳積志嘅回覆就重申民政都上下一心抗疫，而熱線係主要服務之一，並喺好短時間內設立，100條線會24小時運作，亦都有3更人手，每日接到數以千計嘅電話，之後都會再增加人手，有個案就會畀衞生署同社會福利署跟進。

佢亦強調熱線發揮到作用，解決到市民嘅問題，其中4成喺關於醫療嘅問題，1成係社福問題，佢都希望有民間力量可以幫下政府陪伴老人家。

究竟效用係咪就只係轉介畀部門？鄭泳舜喺會後話熱線現時有3個問題，包括人手唔夠，而熱線人員嘅答法都唔太統一，亦都只喺較諮詢性，希望佢哋可以有專業訓練，比市民一個統一說法。

唔單止熱線要改善運作，鄭泳舜仲話政府要動用更多社區資源，包括民間組織，因為疫情下好多市民嘅情緒都受影響，佢舉例如果有志願者陪市民傾偈，都可以疏導市民嘅情緒。