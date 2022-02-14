涉多宗新冠個案 大埔富亨邨亨榮樓等21廈納強檢
2022年02月14日 22:56
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大埔富亨邨亨榮樓等21幢大廈被納入強檢名單。
因應多宗新冠肺炎感染個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(14日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月1日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時，須接受病毒檢測。
政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
指明地方如下：
1.天水圍天麗苑
2.大圍美田邨美麗樓
3.荃灣麗城花園 2 期 6 座
4.東涌逸東邨傑逸樓
5.黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
6.天水圍天瑞邨瑞林樓
7.大角咀大角咀道149至157號中美樓
8.九龍城德朗邨德瑩樓
9.馬鞍山頌安邨頌德樓
10.東涌逸東邨謙逸樓
11.大埔富亨邨亨榮樓
12.鴨脷洲利東邨東興樓
13.北角英皇道395號僑冠大廈A座
14.深水埗長沙灣道103至107號正輝大樓
15.何文田愛民邨禮民樓
16.油麻地窩打老道1A至1J號華德大廈
17.青衣灝景灣10座
18.大圍美田邨美滿樓
19.葵涌荔景邨樂景樓
20.大圍美林邨美槐
21.香港仔華富(一)邨華裕樓
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