涉多宗新冠個案　大埔富亨邨亨榮樓等21廈納強檢

因應多宗新冠肺炎感染個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(14日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月1日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時，須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.天水圍天麗苑

2.大圍美田邨美麗樓

3.荃灣麗城花園 2 期 6 座

4.東涌逸東邨傑逸樓

5.黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

6.天水圍天瑞邨瑞林樓

7.大角咀大角咀道149至157號中美樓

8.九龍城德朗邨德瑩樓

9.馬鞍山頌安邨頌德樓

10.東涌逸東邨謙逸樓

11.大埔富亨邨亨榮樓

12.鴨脷洲利東邨東興樓

13.北角英皇道395號僑冠大廈A座

14.深水埗長沙灣道103至107號正輝大樓

15.何文田愛民邨禮民樓

16.油麻地窩打老道1A至1J號華德大廈

17.青衣灝景灣10座

18.大圍美田邨美滿樓

19.葵涌荔景邨樂景樓

20.大圍美林邨美槐

21.香港仔華富(一)邨華裕樓