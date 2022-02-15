中學生創智能食物標籤系統　長者視障同受惠

食物標籤制度在港推行逾11年，各類包裝食品的標籤所使用的表達方式及字體大小有異，有礙長者閱讀，而視障人士更未能看到標籤，難以了解食物的成分，容易「食錯嘢」，引致健康風險。萬鈞伯裘書院學生設計「智能NFC食物標籤系統」，既統一營養標籤表達方法，並設有語音發聲功能，讀出食物資料及食用建議，幫助市民維持健康。

他們設計智能食物標籤系統的意念源於家人。組員陳俊豫的婆婆因為食物包裝上標籤的字體細小，令患有眼老花及近視的婆婆未能看清楚成分，誤服致敏食物，需送院留醫，令他們萌生設計系統的念頭。他們又留意到不少長者因糖分攝取過大，因而患上糖尿病，望能協助長者輕易了解食物的成分及提醒長者合適的進食分量，以維持健康。

同學翻查市面同類的程式，例如由食環署推出的「營計寶」，用戶需要手動輸入食物及其營養資料。同學使用程式時認為字體不大又複雜難用，「更不要說長者或視障人士」。而他們所設計的程式盡量簡化操作、輸入方法，亦設視障模式。

用戶只要將有NFC（近距離無線通訊）功能的智能手機，接觸包裝食物上的NFC貼紙，程式將自動彈出，顯示並讀出食物的詳細資料，包括食物類型、到期日、營養資料等。用戶可透過指定智能卡，使用相機掃描食物標籤，程式會自動輸入標籤上的內容，或輸入個人身體資料作個人化建議。

程式的編制過程亦並非一凡風順，尤其如何從長者角度出發製作程式。組員朱天翼說，程式初期的字體大小對中學生來說已經很大，但不少長者反映仍未能看清，需要提供多種選項，又要考慮如何令不懂使用智能手機也能輕易享受服務。

語言問題亦成為另一障礙，程式創作平台以英文為主，而網上相關說明均為英文，他們花約3個月翻譯並了解編程邏輯，幸得指導下跨過難關。他們的程式館亦於一個社區創科編程比賽中奪得「最具潛能獎」。他們表示，所得的獎金將用作未來程式發展，例如改善程式介面，軟件升級等，亦會加入語速設定及少數族裔語言，未來會再與多個機構合作，供大眾試用程式。