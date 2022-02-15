疫下召喚急增　前線救護人手不足壓力爆煲

本港新冠確診案飆升，救護員除應付日常的緊急召喚外，還要應對大量疑似確診者召喚，協助轉移確診者等。前線救護員人手不足，除要取消休假外，每日超時工作至16、17小時亦常見，加上很多時不知道傷病者是否染疫，為他們進行心肺復甦法甚或插喉，都會增加染疫風險，人員壓力爆煲。

香港消防處救護員會主席吳偉強表示，疫情下工作面對重重困難，他解釋，由於前線人員到達現場前，未必準確掌握傷病者是否確診者，而在救援及急救時，往往會使用氧氣及藥物去救治病人，人員受感染風險相應提升。為此，前線人員需要提升個人防護裝備，但亦會因而招致誤解，有市民會因為救護員急救前穿上整套防護裝備，而埋怨他們延遲救援。另由於每處理一宗確診個案後，救護人員要為全車、自身進行徹底消毒程序，變相增加工作量，可用的車亦減少。

為緩和資源緊絀情況，雖然消防處調動了救護總區的特別支援隊，由消防及救護學院救護教官及社區應急準備課人員組成專責車隊，再把部分救護車車更由3人轉為2人車更，以集中應對大量第5波疫情個案，但仍不足以應付目前市民對救護服務需要，陸續有前線救護確診，更令情況雪上加霜，救護資源可說是榨盡。

救護人員與疫情作戰兩年，前線人員身心俱疲，除有感後勤支援不足，又未得到政府的額外資源或津貼，有被遺忘之感，士氣非常低落。他說：「津貼代表對我們這兩年抗疫所付出的肯定和支持」。

而在這個艱難的時刻，家人的支持及鼓勵，是他們咬緊牙關捱下去的動力。他感慨地指：「我在這行工作咗30多年，經歷過沙士，一直以來得到家人同朋友支持，相信同事的家人都非常支持他們。雖然我們的工作辛苦及危險，但好有意義，可站在最前線幫助市民，相信同事們都會留守最前線」。