東方日報A1：兩日講兩套　抗疫亂糟糟

疫情大爆發，政府被炮轟抗疫不力，訊息極其混亂。政務司司長李家超上周六（12日）召開記者會交代與內地應對疫情的「對接」工作及指明各局長分工，惟政府前日亡羊補牢，深夜發出新聞稿，稱特首林鄭月娥前日再召開內部高層會議，再敲定5個工作小組的特區政府召集人名單，分工與李家超不同。有議員和學者指政府在兩日內公布兩個版本的分工，令人感覺訊息混亂，質疑政府內部可能出現溝通和協調的問題。學者更指食物及衞生局局長陳肇始抗疫不力，早應問責下台，故新抗疫團隊應委任更有能力的官員。

李家超在周六當日提出的分工，納入了3名局長在內，但林鄭月娥的分工名單，則加入食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸和商務及經濟發展局局長邱騰華加入統籌工作，而保安局局長鄧炳強則沒有被安排在內。

議員葛珮帆表示，留意到兩個分工版本有不同，亦有不少市民向她反映訊息混亂。被問到會否令人質疑政府內部出現不協調、甚至不和的情況。

她表明不會胡亂猜測，估計因為保安局的工作與內地對接沒有直接關係，故在林鄭的新分工安排中，鄧炳強才沒有被歸納在內。

她認為新分工大致上以實質工作為主，目標讓各政策局局長各司其職，惟實在有很多市民關心政府的最新工作安排並有所疑問，因此葛促政府應盡早交代分工，向公眾解釋清楚，才能令市民安心共同抗疫。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則批評政府兩日出現兩個工作版本是非常難看，予人感覺訊息混亂、政出多門，引起外界遐想，甚至質疑林鄭月娥不單止與內部官員溝通出現問題，更是不識大體，在司長與內地開會後卻又改變抗疫分工，甚至有可能會引致管治危機。陳認為政府必須盡快向公眾解釋，以釋除疑慮。

另外，對於陳肇始和運輸及房屋局局長陳帆一直被外界批評抗疫不力，更指可能會拖累整個政府抗疫團隊，陳偉強亦指陳肇始自疫情以來工作能力成疑，造成民怨沸騰。他認為新的抗疫團隊應該由有能力的官員擔任要職，而不是再容讓陳肇始「擔大旗」。

港府抗疫不力，通關無期，惟有北上求援。兩地新冠肺炎疫情舉行專題交流會議並非新鮮事，首次交流會於前年12月22日舉行，當時由時任政務司司長張建宗率政府專家顧問及官員到深圳，當時內地專家介紹了內地新冠病毒疫苗研發使用情況，並就相關議題與香港專家交換意見。

李家超接任政務司司長後，於去年9月26日曾率團到深圳，出席內地與香港首次疫情防控工作對接會議，就內地與香港通關事宜作詳細交流並交換意見。而同年11月25日，他再次率團前赴深圳，出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議，以全速推進恢復內地與香港逐步有序「通關」。他於上周五（11日）再率團前赴深圳，並於翌日出席第二次內地與香港疫情專題交流會，並向內地提出5大請求項目，包括派內地專家協助做病理排查，並獲中央原則上接納提出的整體方向。

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