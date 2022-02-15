環境科學IVE生留學歐洲訪南極考察　回流投身香港海域研究

環境保育與大眾息息相關，有本地大專生在畢業後投身香港海域的研究工作，期望可為海洋保育出一分力。他憶述在學習生活期間曾到南極考察，畢業後到歐洲多個國家深造環境科學，令他大開眼界，「到訪南極是極具啟發性和非常震撼的體驗，光是前往南極洲途上，望著海面洶湧的波濤，足以令我領悟到世界之大以及自己的渺小，實在畢生難忘」。

香港專業教育學院(IVE)環境保護及環境管理高級文憑畢業生胡卓豪，2年級時曾獲頒獎學金，前往南極參與兩周的野外考察之旅，他與團員合作進行水溫研究項目，定時量度和紀錄南極的海水溫度，又與來自世界各地的研究人員交流學習，認識當地的環境和生態。考察之旅喚起阿豪對國際議題關注，希望更深入探索及研究人與大自然的微妙關係。

IVE畢業後，阿豪赴英修讀學士學位深造環境科學，畢業後回港擔任環境教育的工作，更數次帶領學生前往南北極考察，又透過體驗式學習，例如量度和紀錄人體在極地的機能分別和生理反應，讓學生了解極地的生態環境和特色。他其後獲頒歐盟轄下的獎學金資助前往比利時、意大利、法國及西班牙4地的大學，修讀海洋生物碩士學位。

留學期間的經歷亦喚起阿豪對香港海洋生態的好奇心。香港水域面積雖不大，但擁有約6,000種海洋生物，石珊瑚品種更多於加勒比海、紅樹品種亦多於整個東非。他目前於香港大學的太古海洋科學研究所從事研究工作，主要負責收集香港和鄰近地區水域生物資料，並更新國際海洋生物資料庫中關於香港海洋生物的紀錄，例如數量、分布、繁殖情況等。

阿豪表示，香港海域為多樣海洋生物提供棲息地，近年更有不少新品種的紀錄，包括新的石珊瑚及軟體生物如海蛞蝓等。不過，阿豪指近年有研究發現，香港南部水域的珊瑚多樣性比過往下跌，反映人類活動對環境造成的影響，希望透過自己的專業知識，協助修復受破壞的海洋環境，繼續為保育海洋和陸地的生態出力。