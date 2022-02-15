床位緊張　專家指兒童確診難即時送院　若現重症徵狀應召救護車

虎年撞正爆發第5波疫情，本港已連續4天確診破千宗，且染疫者中有4%屬4歲或以下。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早(15日)在電台節目表示，近日接連出現新冠病毒的兒童嚴重個案，估計若整體感染人口增加，兒童個案有機會再上升，提醒家長為兒童做好社交距離措施，也要避免到補習班等活動，在未接種疫苗之前應留在家中。

關表示，家長應留意子女，若出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛的病徵，應盡快做快速測試。他承認，目前醫療系統比較緊張，兒童一旦確診，家長要保持冷靜，耐心等候當局安排入院或隔離設施，他指大多數病童都不用服抗病毒藥，發燒兩三天，服用退燒藥都能退燒。他續指，若兒童仍然十分活潑，發燒度數不是很高，能進食，大小便的次數及分量沒有大分別，可以在家照顧；一旦出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神志模糊等緊急狀況，便應馬上召喚救護車。

他提到，現時2款疫苗對兒童都安全有效，無甚副作用，由內地研發的科興疫苗屬傳統滅活平台，與兒童自小接種的疫苗是同一技術。至於由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗，中和抗體高些，但有機會出現心肌炎，當局調整接種兩劑之間的相隔日數之後，有關情況已減少。