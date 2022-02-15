廣東確保生鮮食品穩定供港　推快速通關措施

內地官方電視台周一（14日）晚報道，廣東省各地積極保障生鮮商品穩定供港，廣州天河海關為供港食品開啟綠色通道確保快速通關。同日，廣東省新增14宗自香港輸入的新冠病例。

報道訪問在廣州市白雲區的供港冰鮮雞加工廠，負責人稱安排人手加班，銷量達到每日20噸，較往常增20%以上。在肇慶、清遠的供港蔬菜基地、佛山順德的水產養殖場，工人忙於把一批批新鮮的蔬菜和魚快速裝車運往香港。自今年1月以來，廣州海關共檢驗檢疫監管供港禽肉及製品逾9,000噸、奶製品逾1,300噸、蔬菜近330噸，供應活豬4.2萬多隻。

天河海關表示，海關在強化監管的同時為供港食品農產品企業開通綠色通道，提供優先申報、優先查驗、檢測和快速出證等措施，保障食品農產品快速通關，新鮮穩定供港。

廣東省衞健委周二（15日）通報前一日新增2宗新冠肺炎本土確診病例，由深圳報告，患者均在納入管控的密接排查中發現。全省新增16宗境外輸入確診病例，7宗由廣州報告；深圳、東莞、江門9宗個案均來自香港。另新增境外輸入無症狀感染者15宗，廣州有10宗；佛山和東莞各有3宗和2宗，均來自香港。