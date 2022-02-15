皇后山邨及荔景邨改作隔離中心　涉及逾3000個單位

第5波疫情嚴峻，病毒檢測、隔離、治療超出負荷，行政長官林鄭月娥今早(15日)在出席行政會議前表示，明白政府應對疫情未如理想。她指檢測需求在短時間內大增，市民在檢測站長期等候，故動用公務員、義工在場協助，現時部分檢測站縮減時間至1小時內。她公布，會動用已落成公屋作為隔離中心，如以往的駿洋邨一樣，今次則包括皇后山邨第1及7座、荔景邨恒景樓等，涉及3000多個單位；亦會將酒店作為社區檢疫用途，會與酒店業討論方案，不會再「一間一間傾」，但未知可否讓部分學生宿舍作為檢疫用途。

她表示，已要求中央協助提升檢測量，港府大量購買快速測試包，給予高感染風險人員及前線工作人士，更會派給市民，現時特區採購超過1億套，部分需要運送至港，可以率先派給安老及殘疾院舍，相關職員可以加密到一日一檢。她稱，供應商包括來自廣東省，又指會有足夠數量讓市民檢測。

林鄭指，醫院要優先照顧小朋友及長者，大量人士等候到隔離設施，醫管局要多照顧在家等候到醫院的人士。她指今日下午4時半的記者會有加強措施，協助輕微病症人士的到指定診所，希望的士業界安排專屬車隊，送去指定診所，對司機會有防疫指引，配套服務會另行公布。

她又表示，明白現時疫情規模上升會有擔心及焦慮，甚至有謠言猜測造成誤解。她澄清港府立場態度，指會堅定信念不會放棄，努力「動態清零」。對於策略及措施，她指必須按疫情性質提升能力，每項措施要果斷，但都要人性化，圍封強檢令市民不便但有效，又強調向病毒投降不是選項。