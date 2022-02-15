港府稱維持圍封強檢政策　無考慮大規模封城

本港新冠疫情愈爆愈烈，行政長官林鄭月娥今(15日)表示，香港需要找到自身方法面對疫情，至今進行多次圍封強檢，及後更需要延長圍封時間，但並沒有考慮全面或大規模「封城」，現時任務是領導各部分抗疫，但未有回應是否繼續競選特首。

對於會否考慮小區封城，她指區域性圍封在於檢測，正增加檢測力量。期間被問到疫情不斷創新高下，她仍然沒有戴口罩出席記者會，林鄭指已經解釋過沒有再補充，強調只在演講廳沒有戴，但在立法會、落區探訪電話諮詢中心都有戴口罩。

對於更廣泛性、甚至全民檢測，林鄭指並非原則性反對，但需要精準優先為部分樓宇作圍封，快速抗原檢測可以作為輔助作用。

政務司司長李家超早前與內地專家開會，指需要成立5個小組，林鄭指不能將工作給予1位局長，前日港府內部討論完認為要5位局長負責5個工作小組，強調港府上下同心。

供港物資方面，林鄭指中央希望確保港人有足夠物資，只是今次跨境司機被感染，按早前廣東省與香港協議，感染就不獲得檢疫豁免，約2成跨境司機因疫情緣故未能工作。她指要確保跨境司機每日一檢，或研究可否有水路方案，希望抗疫同時確保市民需要，不需過分焦慮。