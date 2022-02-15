30款米製麵食7成營養標示不符指引　1款米粉含砒霜

不少市民日常會進食「粥粉麵飯」，消費者委員會檢測了30款預先包裝米製麵食樣本，發現17款樣本檢測出的營養素含量，與標示值的吻合度不符相關指引的要求，逾8成樣本被驗出俗稱「砒霜」的鎘和鉻的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘和源順有機白米米粉的砒霜含量是眾樣本中最高。另外，1款乾金邊粉樣本的鈉含量，與標示值相差逾41倍，有2款樣本檢出致敏物麩質，但未有按相關規例於包裝上列明，有機會令對麩質敏感的人士構成健康風險。

是次檢測包括30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，當中27款為乾麵食樣本，餘下3款為保鮮米線樣本，每包的售價介乎$3.5至$42.0不等。是次檢測只包括樣本的麵食部分，不包括調味粉或醬汁，測試項目包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質，亦檢視了樣本的標籤資料。

世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉（即2克）。測試中只有2款樣本標示添加鹽，其中「膳府」的「Rice Noodles」更屬「高鈉」食品（每100克含723毫克），該樣本以韓文標示的食用分量為100克，若食用1份不連湯的樣本，已達世衞建議成人每日鈉攝取上限約4成。「Bich Chi」的「Tapioca rice sticks」乾金邊粉樣本的鈉含量，與標示值相差逾41倍。

另外，對麩質過敏的人士亦要留神，測試發現有2款樣本檢出麩質，分別是「新東陽」的「特級新竹米粉」及「新豐Sun Phoenix」的「米線」，但沒有依規例作出標示。對麩質敏感的人士進食有關產品後，可能會出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等症狀。

一般認為吃飯較吃米製麵食更易致肥，根據是次檢測結果，發現控制食量才是關鍵。以每100克計算，27款乾米製麵食檢出的能量由341至377千卡；3款保鮮米線的能量則由136至147千卡。

以各種類的平均能量值計算，進食1份56.2克的乾米粉攝入的能量（約200千卡）比吃1碗白飯所攝入的能量低（約260千卡），但如需進食2份，所攝入的能量則比吃1碗白飯高。至於進食1份201.9克的保鮮米線攝入的能量（約285千卡），又略高於1碗白飯。消費者還要注意，不少麵食附有調味粉、醬油包等配料，如以此作為湯底，會增加脂肪和糖的攝入，故應減少其使用分量，及避免飲湯底。

消委會提醒消費者，不要為控制體重等因素，而偏重進食米製麵食，宜先了解該等食品與米飯的營養、熱量、脂肪的分別，以保持均衡飲食。

9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，然而各樣本檢出的金屬污染物含量不高，消費者在正常食用下，不會對健康構成太大風險。