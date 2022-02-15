消委會收集12間家務助理公司資料　不足一半交代接種新冠疫苗紀錄

外傭難求，不少家庭轉為聘請家務助理以助處理家務，消費者委員會今日(15日)公布，檢視12間提供相關服務公司的資料，發現服務範疇不盡相同，提醒消費者揀選服務前，須了解清楚其工作範圍是否適合需要，或涉及額外收費。

消委會去年底共向23間提供家務助理服務的公司發出問卷，查詢關於家務助理的服務收費和資料，惟最終只有11間回覆並提供資料，逾一半公司不願意提供，形容業界反應令人失望。會方另以消費者身份，向其中1間沒有提供資料的公司抽樣查詢詳情，合共收集12間公司的服務資料，比較其服務項目、收費形式、條款內容，以及服務員的資歷等。

疫情下僅有不足5間調查的公司，透露家務助理是否已接種新冠病毒疫苗，其中只有2間公司容許消費者選擇已接種疫苗的家務助理。一旦有家務助理須強檢，只有6間公司明確表示會另外派員或改期；若消費者須強檢，則只有5間公司可改期或免費取消服務。消委會呼籲，疫情下家務助理服務公司應清楚說明疫情下的安排條款，彈性處理客戶因疫情面對的突發情況。

調查中全部12間公司均有提供單次家務助理服務，每位家務助理的每小時服務收費由80港元至160港元不等，最少服務時數一般為3小時，收費會視乎地區、每次服務時數，或按家務助理的年資而有所差異。以1間公司為例，其港島區的單次3小時服務收費410港元起，比九龍及新界區的收費360港元起貴約14%。

調查亦發現，每間公司涵蓋的服務範圍都有差別，特別是涉及危險及容易跌倒的工作，例如有3間公司表明，其家務助理不會清潔屋內較高位置，或進行任何需要攀爬的工作；只有5間公司提供清潔水晶吊燈及抹天花板的工作。儘管11間調查的公司都有提供抹內窗服務，但有一半公司表示，不會提供抹外窗服務。

至於買餸煮食服務，則有公司只提供煮食服務，並不包括買餸，亦有公司列明，如需兼清潔以外的煮食服務，每4小時需660港元，收費比一般清潔服務費高32%，提醒消費者宜多加注意服務範疇和收費，並配合家居所需，免失預算。

另外，調查中有7間公司表示已為其家務助理購買勞工保險，惟有4間公司由於只提供中介服務，則表示消費者才是家務助理的僱主，需由消費者購買勞工保險，消費者有必要與家務助理以書面訂立明確的安排，否則若消費者因強檢理由，不容許家務助理為其提供服務，或會構成違約行為，家務助理或會追討相關的酬金，以及行使其他《僱傭條例》的權利。