IELTS課程收費相異20倍　有院校聲稱免費試堂但收300元留位

不少港人前往海外留學、移民前都會考IELTS(雅思)，作為英語能力的認證。消費者委員會檢視了15間院校網站的IELTS應試課程資料，發現應試課程的收費動輒數千至數萬港元，學費懸殊，平均每小時收費可相差約20倍。不少標榜「免費試堂」或「成績保證」，惟大部分計劃均附有多項條款作前設，才能獲得相關保證。

是次調查中，有1間院校要求學生報讀課程前繳付90港元參加英語入學試，有2間的試堂服務需額外收費。另有2間院校要求學生提交相關的學歷證明，否則需接受英語能力測試或入學試。

消委會曾接獲消費者投訴，有院校以「免費試堂」推廣IELTS課程，但其後又收取300港元留位費。試堂當日，院校職員以疲勞式手法推銷課程，投訴人因抵受不住2小時的疲勞轟炸，而繳付第1期約4,000港元學費才能離開。故消費者需小心院校以「免費試堂」作招徠，但其實暗藏其他收費。

另外，有6間院校以「成績保證」計劃吸客，惟絕大部分計劃均設有多項不同的條款，較常見為公開考試或校內成績、課堂的出席率、功課及模擬考試等必須達到指定的要求。消費者報讀前，宜先了解清楚「成績保證」計劃的詳情，及獲取相關保證的條件，評估是否能滿足要求才決定是否報讀。

各學院的課程收費差異亦頗大，當中以面授課程平均每小時的收費相對較高。以設有固定上課時數／堂數的課程為例，面授課程每小時的平均收費由最低$32至最高$663，相差約20倍。

消委會提醒，消費者報讀，應詳細了解課程內容、收費準則，以及補堂和退學等安排，切勿倉卒報讀，以免白白浪費金錢和時間，亦未能考獲預期的理想成績。