脫疣療程投訴翻倍　有人以為脫疣可治脫髮豪花7.2萬元

雖然疫情下大家變「口罩小姐／先生」，不少愛美人士仍期望透過醫學美容去除臉上礙眼的疣或色斑。然而，消費者委員會今(15日)公布接獲投訴，有消費者被職員訛稱脫疣可增免疫力、改善脫髮，豪花7.2萬港元購買脫疣等療程；亦有消費者被職員遊說醫療保險可收回大部分療程費用，惟最後保險公司最終只補貼較預期少1半。消委會在去年接獲25宗相關投訴，按年上升1倍，敦促提供醫療美容服務的醫療中心或美容院自律，不要誤導或誇大療程，又警告提供沒有醫學根據之療程建議，可能觸犯《商品說明條例》及《醫生註冊條例》。

消委會接獲的其中一個投訴，投訴人做美容按摩時，被美容師告之面上有「粒粒」，稱嚴重者會導致脫髮，不處理會愈生愈多，甚至傳染他人。美容師更訛稱脫掉所有「粒粒」後會有免疫力，投訴人為此購買一個涵蓋面部及頸部的脫「粒粒」療程，以及另一個凍齡面部療程，支付7.2萬港元。不過皮膚科醫生指脫疣非不能增加免疫力，亦不會影響頭髮生長。投訴人向美容師對質，對方改口指是脫「肉粒」。投訴人質疑對方是否有醫學知識，最後同意將脫粒療程轉換其他計劃。

另一投訴人則帶同醫療保單到醫療中心處理臉上疣及斑的問題，職員表示脫疣療程由醫生處理，聲稱只需自行補貼3,000至4,000港元，投訴人購買1.5萬港元療程，最終索償申請只獲賠4,800港元，職員僅稱送贈兩次療程作補償，投訴人不接受，考慮透過小額錢債審裁處追討。

消委會指，「疣」為常見的良性皮膚病，是由人類乳頭瘤病毒感染所引起的外層皮膚病，透過接觸已感染皮膚或被病毒疣沾污過的物件而感染，傳染性並不高，提醒消費者決定購買及進行脫疣、脫斑療程前，宜三思，又敦促提供醫療美容服務的醫療中心或美容院自律，不要誤導或誇大療程。