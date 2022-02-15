3歲起今可打科興 有家長帶小孩排隊接種 嘆：唔打邊度都唔使去

港府谷針無所不用！因應第5波疫情嚴峻，政府早前宣布調低由內地研發的科興新冠疫苗接種門檻，由今日(15日)起3歲以上的兒童均可接種。政策實施首日早上10時許，東網記者專程到官涌市政大廈疫苗中心視察情況，發現人流與平日相約，依然人頭湧湧，但長長人龍中，卻多了不少家長帶同小孩到來。有家長慨嘆儘管內心有所擔心，但眼見社區不斷爆疫，加上有感「疫苗通行證」即將實施，故最終下定決心帶小孩打針。

其中一位兩孩家長的傅小姐表示，今天一早便帶同2名分別4歲及5歲的兒子排隊「拎籌」，雖然內心仍有擔心打針會有風險，但眼見現時社區疫情有失控狀況，加上政府大力谷針，制定了許多政策留難沒有打針的市民，故權衡輕重下，最終決定讓小孩打針。她又笑言「遲早都要打」，指如不打針，恐怕小朋友日後「邊度都唔使去」。另一位家長翁生亦指現時疫情嚴重，加上早前有男童染疫而過逝的新聞，因此帶4歲兒子打針以求安心。

根據政府資料，家長或監護人可在今日上午8時起，經由「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」專題網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心，或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。兒童與成人一樣，接種第1劑與第2劑科興疫苗均需相隔28天。至於由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗方面，5至11歲兒童可於明日(16日)開始接種。