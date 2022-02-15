研究指乾衣機15分鐘釋出56萬條微纖維　較洗衣機高40倍不利健康

市民每天身穿的衣物由不同的纖維組成，早有科學家發現衣物在洗衣機洗刷的同時，會釋出微纖維，本地有大學今(15日)公布研究發現，假如使用乾衣機乾衣，15分鐘的翻滾過程可釋出56萬條微纖維，較洗衣機釋出量高40倍，一個家庭的乾衣機平均每年會釋放近1.2億條微纖維到空氣中。研究團隊指，暴露於空氣中的微纖維或會造成慢性阻塞性肺病等，不利人類健康，如衣物含人造纖維，更會釋出微塑膠。

塑膠污染嚴重，除了纏擾海洋生物，在陸地生態系統亦能發現了微塑膠纖維，當中或與日常生活有關，如乾衣機翻滾過程衣物間與機器摩擦，有機會釋放微纖維。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀領導的團隊，就家用滾筒乾衣機烘乾衣服時，釋出微纖維進行研究，初步結果發現使用15分鐘，便會釋放出43萬至56萬根微纖維，釋放的微纖維較洗衣機產生的多1.4到40倍，估計如加拿大每個家庭的乾衣機，平均每年會釋放0.9到1.2億條微纖維到空氣中。

團隊又把天然纖維棉質和人造纖維滌綸，即聚酯纖維兩款不同物料的衣物放進乾衣機比較，發現聚酯纖維的衣物，隨放進乾衣機衣物數量增加，微纖維的釋放量亦隨之增加，但棉質衣物微纖維的釋放量則未有太大變化。團隊指微纖維可長距離漂移和吸附其他污染物，如人吸入或攝入微纖維，可能會刺激呼吸系統和消化系統，又會對環境造成影響。

團隊建議市民選購更耐磨衣物，提升使用時間，各界又應研發更好的物料。另又建議市民在乾衣機排放管道內，安裝一個過濾裝置，有效地減少乾衣機微纖維的排放。