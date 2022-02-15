公院一周錄超過30宗孕婦染疫　與過去2年50宗比較升幅嚇人

第5波疫情嚴峻，每日新增感染個案更經常破千宗，中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤今早(15日)在電台節目表示，過去一周公立醫院孕婦染疫個案超過30宗，較過去2年整體只有50宗比較，升幅十分嚇人，呼籲孕婦盡快接種疫苗。她又指，打了針的母親若餵哺母乳，抗體可能透過母乳傳給嬰兒。

潘表示，孕婦如染疫，其病徵會與一般人相若，都是發燒、喉嚨痛等，但更易引發新冠病毒嚴重併發症，例如有機會早產、高血壓、妊娠毒血等，甚至宮內死亡，染病的孕婦亦有機會傳染給胎兒，至於對胎兒有何長遠影響則有待觀察。至於問及醫院對染疫孕婦的治療方式，潘指與一般病人相若，如處方退燒藥，聞氧氣，但有需要的話，亦會處方薄血藥以減少孕婦靜脈血栓風險。而孕婦完成生產後，不論成人或嬰兒均會各自送入隔離病房作進一步觀察。

她又強調，目前不少文憲顯示，孕婦接種疫苗後，其出現的反應大多與常人無異，均是頭痛或肌肉痛等，都是屬於輕度或中度，因此認為孕婦可以安心打針，亦建議餵哺母乳的媽媽亦應接種疫苗。