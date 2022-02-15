在港無法瀏覽Hong Kong Watch網站　組織料屬警方要求

英國前自由民主黨黨魁阿什當（Lord Ashdown）領導的人權組織「香港監察（Hong Kong Watch），組織指部分香港網絡供應商無法連線至組織網站，估計是香港警方要求，表示與去年「香港編年史」網站遭到封鎖的手法相同。東網記者今日(15日)嘗試前往該網站亦發覺無法連線，而該組織的社交平台則運作如常，市民可瀏覽相關內容。

「Hong Kong Watch」（香港監察）稱，部分香港網絡供應商，包括中國移動、PCCW及香港寬頻等，無法連線至組織的網站，顯示是由於網域伺服器遭竄改。東網記者今午嘗試登入該網站，瀏覽器顥示「這個網頁無法正常運作」字眼。據指透過俗稱VPN的虛擬私人網路，經由英國的伺服器則可瀏覽該網站。

該組織稱近月多個網站，包括2021香港約章、香港編年史等，亦遭到相同方式封鎖，又引述網絡專家張拿敦（Nathan Hammond）指，與香港編年史去年1月遭到封鎖的手法相同，估計是網絡供應商受到香港警方的要求而執行該行動。

香港監察主席羅哲思（Benedict Rogers）指，由於《港區國安法》實施，香港人無法瀏覽他們的網站，是對網絡自由的嚴重打擊。隨着多個網站逐步遭封鎖，擔心內地的「防火牆」逐步蔓延至香港，或對西方科技公司在香港營運構成嚴重影響。香港未來能否繼續作為金融中心，將取決於其訊息自由流動。