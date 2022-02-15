廉署起訴地盤「工頭」收賄　涉向4名工人收回佣18000元

廉政公署昨日﹙14日﹚落案起訴一個東涌公屋建築項目一名分判商前「工頭」，控告他涉嫌向4名工人收受非法回佣共約18,000港元，以協助對方獲聘及獲發薪金。被告已獲准保釋，明日﹙16日﹚在西九龍裁判法院答辯。

廉署早前接獲投訴並展開調查，完成調查後，落案起訴該名前「工頭」。陳志强，57歲，滙基建築工程有限公司(滙基)前「工頭」，被控7項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條；及5項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被告案發時滙基是東涌一個公共屋邨建築項目的分判商「工頭」，在該地盤進行木工工程，該公司透過員工介紹招聘木工工人。

本案發生於2019年10月至2020年2月，期間被告介紹了4名木工工人到上述地盤工作。他們受聘於滙基，每日薪金及獎金合共為1,250港元。

其中2項控罪指，被告涉嫌分別與上述其中2名工人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，接受以每個工作日100港元計算的非法回佣，作為被告協助二人受僱和繼續受僱於滙基的誘因或報酬。被告涉嫌從2人收取非法回佣合共8,300港元。

另外5項控罪指，被告涉嫌在無合法權限或合理辯解下，從餘下2名工人接受非法回佣分別共8,800港元及500港元，作為被告協助2人受僱和繼續受僱，或發放滙基的薪金支票給其中1人的誘因或報酬。滙基在廉署調查案件期間提供全面協助。