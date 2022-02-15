學校停課老師仍需返校當值　教育團體批政府指引模糊

第5波疫情嚴峻，雖然政府早前已公布延長全港中學、小學、補習學校暫停面授課堂安排兩星期，至3月6日，惟有教育業界代表批評，部分學校仍然不顧疫情安排大量教師回校工作，擔心會提高傳播風險；並認為現時政府指引模糊，如未有制定師生染疫後的安排，令學校無所適同。

教聯會主席黃錦良表示，目前疫情不樂觀，亦看不到3月6日後疫情會有重大轉變，因此希望當局可以做出長遠規劃，而非突然宣布停止面授課堂安排。他又指出，很多學校不清楚出現確診個案後，是否需要關閉校舍或全校職員進行檢測，形容學校無所適從，亦不知道如何跟進，建議當局要更新指引，列明學校如何處理各種情況，包括師生確診後的安排、強制檢測安排、關閉校舍的條件等，讓學校有所依循。

此外，他指疫情不斷蔓延，但得知有學校依然開放校舍，每日更有40至50名學生因無人照顧而需回校，擔心學生回校途中增加感染風險。議員鄧飛認為，如疫情持續嚴峻，政府應當機立斷，讓全港實施在家工作，讓家長可留家，學校亦可全面停止運作；又建議當局可於指引中列明，學校只需安排相應比例的教職員照顧須回校的學生，其他教職員可以輪流在家工作。

至於由2月24日起實施「疫苗通行證」，教聯會期望教育局盡快給予指引及支援，指學校需時預備硬件及熟習應用程式，同時要訓練相關人員，其次倡議於學校設立緩衝區，讓接送的家長保持社交距離。